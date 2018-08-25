موعد مباراة الأهلي والمحرق في البطولة العربية

أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السعودي، تحضيراته لمواجهة المحرق البحريني مساء اليوم السبت، على استاد البحرين الوطني، ضمن ذهاب دور الـ 32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

ووقف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي على الجاهزية الفنية والبدنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها الملعب الذي سيستضيف المواجهة، وركزت على الجوانب التكتيكية لمختلف مراكز اللعب.

والمباراة هي الظهور الأول للنادي الأهلي في الموسم الجديد، بعد الموسم الماضي الذي خيّب فيه آمال جماهيره.

ويشارك في كأس العرب للأندية الأبطال الأهلي والهلال والنصر والاتحاد من السعودية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت السعودية.