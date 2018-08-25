نادي النصر السعودي يتفوق على الهلال في القيمة السوقية

وصلت قيمة الدوري السعودي السوقية إلى مستويات غير مسبوقة، مع قرار زيادة عدد المحترفين الأجانب بكل فريق لـ 8 لاعبين، إذ وصلت قيمة دوري المحترفين السعودي السوقية للرقم 287.05 مليون يورو بحسب موقع “transfermarkt” العالمي.

واحتل النصر المركز الأول كأغلى قيمة تسويقية بين أندية المسابقة، إذ بلغت قيمة لاعبيه نحو 47.98 مليون يورو، في حين جاء الأهلي في المركز الثاني بقيمة 40.05 مليون يورو، والهلال ثالثًا بقيمة 36.58 مليون يورو، ورابعًا جاء الاتحاد بقيمة 27.93 مليون يورو، فيما جاء الوحدة في المركز الخامس بقيمة 20.03 مليون يورو.

وشهدت المملكة العربية السعودية موسم انتقالات ناريًا، حيث دعمت كل الأندية صفوفها بصفقات أجنبية مميزة.

وترغب السعودية بأن يصبح الدوري المحلي لديها من بين أفضل 7 مسابقات دوري على مستوى العالم.

النادي الأقل في قيمة سوقية كان “الحزم” بقيمة 6.43 مليون يورو، ثم “البطن” بقيمة 6.63 مليون يورو، فالقادسية الذي بلغت قيمته نحو 8.33 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب النيجيري أحمد موسى، هداف منتخب بلاده في مونديال روسيا الماضي احتل قائمة اللاعبين الأغلى في المسابقة السعودية بقيمة 15 مليون يورو، فيما حلَّ ثانيًا اللاعب البرازيلي غوليانو محترف النصر أيضًا بقيمة 12 مليون يورو، وفي المركز الثالث حلَّ اللاعب غوزيف دي سوزا محترف الأهلي بقيمة 9 ملايين يورو.