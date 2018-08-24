نادي الاتحاد السعودي يسقط في فخ التعادل أمام الوصل الإماراتي بالبطولة العربية (فيديو)

نادي الاتحاد السعودي يسقط في فخ التعادل أمام الوصل الإماراتي بالبطولة العربية (فيديو)

مباراة قوية شهدت طرد محمد قاسم لاعب الاتحاد.

المصدر: فريق التحرير

تعادل نادي الاتحاد السعودي، مع ضيفه الوصل الإماراتي بهدف لكل منهما في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وللتأهل إلى ثُمن النهائي، يحتاج الاتحاد الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بأكثر من 1-1 خلال لقاء الإياب الذي سيقام في الإمارات.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 12 عندما بادر الوصل بإحراز الهدف الأول عبر البرازيلي فينيسيوس دي ليما.

ونجح الاتحاد في إدراك التعادل في الدقيقة 31 عبر المغربي كريم الأحمدي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدفٍ ثانٍ، وشهدت الدقيقة 75 طرد محمد قاسم ليلعب الاتحاد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم ذلك، فشل الوصل في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، وإضافة هدفٍ ثانٍ، لتنتهي المواجهة بالتعادل.

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