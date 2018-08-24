نادي الاتحاد السعودي يسقط في فخ التعادل أمام الوصل الإماراتي بالبطولة العربية (فيديو)

تعادل نادي الاتحاد السعودي، مع ضيفه الوصل الإماراتي بهدف لكل منهما في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وللتأهل إلى ثُمن النهائي، يحتاج الاتحاد الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بأكثر من 1-1 خلال لقاء الإياب الذي سيقام في الإمارات.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 12 عندما بادر الوصل بإحراز الهدف الأول عبر البرازيلي فينيسيوس دي ليما.

من #جدة:

شاهد هدف #الوصل_الاماراتي من لاعبه البرازيلي ليما في شباك #الاتحاد_السعودي

في الدقيقة 11 ..#كاس_العرب_للاندية_الابطال pic.twitter.com/ceZSEQmRZA — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

ونجح الاتحاد في إدراك التعادل في الدقيقة 31 عبر المغربي كريم الأحمدي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

من #جدة:

شاهد هدف #الاتحاد_السعودي من لاعبه كريم الاحمدي في شباك #الوصل_الاماراتي

في الدقيقة 30 ..#كاس_العرب_للاندية_الابطال pic.twitter.com/UZhNVn9El3 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدفٍ ثانٍ، وشهدت الدقيقة 75 طرد محمد قاسم ليلعب الاتحاد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم ذلك، فشل الوصل في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، وإضافة هدفٍ ثانٍ، لتنتهي المواجهة بالتعادل.