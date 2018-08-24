السعودية ضد الصين.. من هو هارون كمارا الذي أسقط التنين في ألعاب آسيا؟ (فيديو)‎

تأهل المنتخب الأولمبي السعودي إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الآسيوية بعد الفوز على الصين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، بفضل تألق هارون كمارا مهاجم نادي القادسية.

وأحرز هارون كمارا مهاجم السعودية ثلاثة أهداف، وعزز سعد السلولي تقدم “الأخضر” الأولمبي بالهدف الرابع.

هارون كمارا من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1998 من أصول سنغالية، وانضم إلى نادي القادسية في يناير 2018 خلال فتح باب الانتقالات للاعبين مواليد السعودية.

وبالرغم من الفرص القليلة التي يأخذها اللاعبون المواليد، إلا أن كمارا نجح أن يثبت نفسه وينضم للمنتخب الأولمبي، ويتوهج خلال دورة الألعاب الآسيوية.

هارون كمارا لعب لنادي القادسية في 8 مباريات نجح في إحراز أربعة أهداف وصنع هدفين ودخل في قائمة الهدافين.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالثناء على اللاعب كمارا، حيث طالب البعض بضمه إلى المنتخب الأول فورًا لتدعيم الخط الأمامي.

وقال الإعلامي صلاح مخارش إن هارون_كمارا، لاعب مكتمل ومؤهل للنجاح والتألق، ناشرًا فيديو لأحد أهداف اللاعب أمام الصين.

مهاجم المنتخب السعودي #هارون_كمارا سجل اليوم ( هاتريك ) في المنتخب الصيني ..

هارون لاعب مكتمل و مؤهل للنجاح والتألق .. pic.twitter.com/QmgXyHUsxY — صلاح مخارش (@mekarsh) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

وطالب المغرد “أحمد” من تركي آل الشيخ بضرورة إرسال اللاعب إلى أوروبا قائلًا: ” أبو ناصر للمصلحة العامة أتمنى إرسال اللاعب هارون كمارا إلى أوروبا قبل لا تصير مذبحة بين الأندية السعودية في الشتوية، اللاعب موهبة كبيرة جدا وصغير في السن”.

أبو ناصر للمصلحة العامة أتمنى إرسال اللاعب#هارون_كمارا إلى أوروبا قبل لا تصير مذبحة بين الأندية السعودية في الشتوية ☺

اللاعب موهبة كبيرة جدآ وصغير في السن @Turki_alalshikh pic.twitter.com/mijK9fFQaD — A7MAD ???? (@_______A7mad) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

كما قال المدون حسن دراز: “لاعب قادر على أن يكون رقم 9 المنتخب السعودي خلال العشر سنوات المُقبلة، لأنه ببساطة يمتلك ما عجز به الأخرون حالياً كما رأينا في روسيا، سرعة مهارة قدرة على إنهاء الهجمة بنجاح والأهم متحرك لا يهدأ في الملعب، 20 عام موهبة مميزة كالعادة من نادي يعرف المواهب مثل القادسية”.