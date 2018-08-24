موعد مباراة الاتحاد والوصل في البطولة العربية‎

يستهل نادي الاتحاد السعودي مشواره في البطولة العربية للأندية اليوم الجمعة، عندما يلاقي منافسه الوصل الإماراتي، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة ضمن ذهاب دور الـ32.

وتقام مباراة الاتحاد والوصل الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الاتحاد ومنافسه الإماراتي على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، على أن يتولى المصري عصام عبده مهمة التعليق عليها.

وسبق أن التقى الفريقان في بطولة العام 1998، وكانت حينها الغلبة للفريق الإماراتي بنتيجة 1/0.

واستبعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد لاعبه فالديفيا من قائمة مباراة الوصل، بعد أن ظهر اللاعب بمستوى ضعيف للغاية في مباراة السوبر، ولم يقدم شيئًا يذكر كما استبعد الظهير الأيسر كارليتو والمدافع جورمان، إضافة إلى نجم الفريق فهد المولد، لأسباب انضباطية، بعد ما غاب اللاعب عن تدريب الفريق الأول عقب مباراة السوبر يوم الثلاثاء الماضي دون عذر.