أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد تعافيه من الوعكة الصحية (صورة)

حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية على طمأنة محبيه؛ بعد الوعكة الصحية التي ألمت به في الساعات الماضية ودخوله أحد المستشفيات.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” خبر مرضه ودخوله أحد المستشفيات، ليتصدر بعدها هاشتاغ “سلامتك تركي آل الشيخ” موقع “تويتر” بآلاف التغريدات المتمنية الشفاء العاجل له.

كما تداول رواد مواقع التواصل صورة لرئيس هيئة الرياضة السعودية، على سرير أحد المستشفيات، بعد إعلانه خبر مرضه.

ودوّن آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على “تويتر” منذ قليل، تغريدة قال فيها: “الحمد لله أنا بخير، وأول واحد في حفل انطلاقة الدوري إن شاء الله”.

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين، سينطلق يوم 30 أغسطس 2018، بمشاركة 16 فريقًا.