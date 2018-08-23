نادي الهلال السعودي يسابق الزمن للتعاقد مع قلب دفاع

كشف مصدر قريب الصلة للغاية بإدارة نادي الهلال السعودي أنها تسابق الزمن للتعاقد مع لاعب قلب دفاع، قبل أقل من ساعتين من غلق فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية.

وبحسب تلك المصادر، فإن إدارة النادي في مفاوضات مكثفة مع النادي الذي يلعب له اللاعب؛ لأجل إقناعه بالموافقة وسرعة إرسال توقيع اللاعب.

وكان الهلال قد أعلن، عصر اليوم، التوقيع مع المهاجم الفرنسي باقيتيمبي غوميس هداف الدوري التركي ونادي غالاتا سراي، بعد مفاوضات مريرة وتدخل من تركي آل الشيخ.

ويضم الهلال حاليًا 8 محترفين هم المدافع بوتيا والحارس علي الحبسي والبرازيلي إدواردو والبيروفي كاريلو والفنزويلي ريفاس والفرنسي غوميس والسوري عمر خربين وعموري.