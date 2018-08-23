النادي الأهلي السعودي يعلن قائمة لاعبيه الأجانب في البطولة العربية للأندية الأبطال (صورة)

أعلن النادي الأهلي السعودي، الخميس، قائمة اللاعبين الأجانب المشاركين مع الراقي، في البطولة العربية للأندية الأبطال، قبل نحو يومين على مواجهة المحرق البحريني في دور الـ 32.

وضمت قائمة الأهلي للاعبين الأجانب كلًا من:”السوري عمر السومة، ودجانيني تافاريس من الرأس الأخضر، والإسباني أليكسيس رواناو، والتشيلي باولو دياز، والمصري محمد عبدالشافي.

واستبعد الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، كلًا من البرازيلي جوزيف دي سوزا، والمصري عبدالله السعيد، والإسباني خوسيه مانويل خورادو.

ويحل الأهلي ضيفًا على المحرق البحريني على ملعب البحرين الوطني السبت المقبل في دور الـ 32.

يشار إلى أن مباراة الإياب تقام يوم 24 سبتمبر في جدة.