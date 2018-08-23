هاشتاغ “سلامتك تركي آل الشيخ” يتصدر تويتر السعودية (صور)

تصدر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، بعد إعلانه مرضه ودخوله المستشفى.

وتداول رواد “تويتر” هاشتاغ “سلامتك تركي آل الشيخ”، بكثافة، موجهين له الدعاء بسرعة اكتمال شفائه والعودة من جديد.

وكان آل الشيخ قد أثار قلق محبيه بمنشور كتبه عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” قال فيه: “أنا داخل المستشفى النهاردة عشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي”.

وعقب هذا المنشور، كتب رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري منشورين متتاليين، الأول قال فيه: “خلي عندكم مبادئ وقيم وروح رياضية وادعوا لي”.

بينما وجّه اللوم للإعلامي والمعلق المصري مدحت شلبي في منشوره الثاني، قائلًا: “عتب محب للكابتن مدحت شلبي… صلاح محسن… مش صلاح تركي… مفيش حد يستاهل يبقى مرتبط بتركي إلا ناصر وأخوانه “.

وكان شلبي قد أخطأ في تسمية صلاح محسن لاعب الأهلي، أثناء تغطية مباراة الأحمر أمام وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز، ما أثار موجة من السخرية ضده على مواقع التواصل.