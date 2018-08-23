لماذا لم تعلن حسابات نادي الهلال السعودي التعاقد مع بافيتيمبي غوميز؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي عن أن رئيس النادي سامي الجابر هو من وجّه حساب النادي الرسمي على “تويتر” بعدم الإعلان عن صفقة اللاعب غوميس والاحتفال بها.

وكشفت تلك المصادر عن أن توجيه الجابر بعدم الإعلان عن الصفقة جاء بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، كاحترام له ومساهمة من النادي في الوقوف بجواره.

وكان الجابر قد وجّه شكره لآل الشيخ على تكفله بالصفقة، حيث قال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إلى ما قبل دخوله المستشفى؛ كان يتابع ويدعم لحظة بلحظة وتكلم شخصيًا مع الوكيل حتى حُسمت الصفقة وأصبح غوميز هلالي.. الامتنان والشكر والتقدير باسمي وباسم جميع الهلاليين لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، تسبقها الدعوات للمولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويلبسه ثياب الصحة والعافية”.

وأعلن الجابر عن توقيع الهلال مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، هداف نادي غالاتا سراي والدوري التركي؛ لقيادة هجوم الزعيم الموسم القادم.