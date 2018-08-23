رسميًا.. نادي النصر السعودي يضم المغربي عبدالرزاق حمدالله (صورة)

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، رسميًا، تعاقده مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكتب النادي السعودي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” أنهت إدارة نادي النصر إجراءات تسجيل اللاعب الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله كلاعب حرّ، بعقد يمتد لـ 3 سنوات مقدرين للاعب رغبته الجامحة لتمثيل العالمي”.

ولم يكشف النصر عن التفاصيل المالية للصفقة.

وعبدالرزاق حمدالله هو ثامن أجنبي في صفوف نادي النصر حاليًا، مع الأسترالي جونز، والبرازيليين أوفيني وجوليانو فيكتور، وبيتروس، إضافة إلى البيروفي راوس والنيجيري أحمد موسى والمغربي الآخر نورالدين إمرابط.

ويملك عبدالرزاق حمدالله 99 هدفًا في 138 مباراة مع الأندية التي لعب لها.