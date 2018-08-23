رسميًا .. النادي الأهلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي جوزيف دي سوزا (صورة)

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي، رسميًا، عن تعاقدها مع لاعب وسط نادي فنربخشة التركي، اللاعب غوزيف دي سوزا لمدة 3 مواسم، وذلك قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب حساب النادي السعودي على تويتر: “بدعم كبير من معالي المستشار تركي آل الشيخ

الأهلي يتعاقد رسميًا مع النجم البرازيلي جوزيف دي سوزا لـ 3 سنوات قادمًا من فنربخشة التركي”.

ويبلغ دي سوزا من العمر 29 عامًا، وبلغت صفقة انتقاله للنادي السعودي 12 مليون يورو بحسب عدد من الصحف التركية.

ويجيد دي سوزا اللعب في مركز المحور وسبق له اللعب لأندية فاسكو دي غاما وغريميو وساوباولو البرازيلية وبورتو البرتغالي.