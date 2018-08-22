بافيتيمبي غوميز يوافق على الانتقال إلى نادي الهلال السعودي والإعلان الرسمي خلال أيام

اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب غالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت قناة (A Spor) التركية تقريرًا قالت فيه: إن غوميز الذي وصل إلى إسطنبول، عصر اليوم الأربعاء، قد يودع زملاءه اللاعبين والجهاز الفني ويذهب إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت القناة التركية إلى أن غوميز أبدى موافقته النهائية على الانتقال إلى الهلال السعودي، بعد الاتفاق على الشروط المالية بين الطرفين، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان مسؤولو الهلال تقدموا بعرض رسمي سابق للفريق التركي؛ من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وصل إلى 10 ملايين يورو.

وكان اللاعب الفرنسي قد أسهم في 38 هدفًا خلال 40 مباراة مع غالاتا سراي الموسم الماضي.