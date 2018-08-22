نادي الباطن السعودي يضم الدولي المغربي عزيز بوحدوز (صور)

أعلن نادي الباطن السعودي، تعاقده مع اللاعب المغربي عزيز بوحدوز، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد، قادمًا من نادي سانت بولي الألماني، دون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة.

ونشرت صفحة النادي على موقع التدوينات المصغر “تويتر” بيانًا قالت فيه: “بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، مهاجم المنتخب المغربي عزيز بوحدوز، باطني لمدة موسم واحد”.

بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة

مهاجم المنتخب المغربي عزيز بو حدوز بطناوي#عيديه_ابوناصر_لجمهورالباطن pic.twitter.com/GtXBGkmir6 — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

بوحدوز (31 عامًا)، خاض مع منتخب بلاده قرابة الـ16 مباراة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وكانت مشاركته الأولى مع منتخب بلاده في 2016، وكان ضمن قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، وسجل في مرماه هدف الخسارة من إيران في الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة.

ولعب بوحدوز، للعديد من الأندية الألمانية مثل فرانكفورت، وفيهين فيسبادن، وفيكتوريا كولن، وساندهاوزن.