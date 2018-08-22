أزمة بين نادي النصر السعودي وإذاعة ufm بسبب تصريح لأحمد موسى (فيديو)

نشبت أزمة بين نادي النصر السعودي، وإذاعة يو إف إم السعودية، على خلفية نقل الأخيرة لتصريح نجم الفريق النيجيري أحمد موسى، قال خلاله إنه اضطر للانتقال إلى نادي النصر بعدما وافق ليستر سيتي على بيعه من أجل المال.

وانتقل موسى إلى النصر خلال موسم الانتقالات الحالي، في صفقة لاقت ترحيبًا كبيرًا من جماهير العالمي.

???? | أحمد موسى: قبول نادي #ليستر لعرض #النصر لم يدع أمامي خيار سوى الانتقال

https://t.co/O5K87KwtA1 pic.twitter.com/D2EPCgKLMi — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) August 21, 2018

ونشرت إذاعة يو إف إم تصريح اللاعب مترجمًا إلى العربية حيث قال: “قبول نادي ليستر لعرض النصر لم يدع أمامي خيارًا سوى الانتقال”.

ومع تداول تصريح اللاعب لإذاعة يو إف إم نشبت موجة غضب بين جماهير نادي النصر ومسؤوليه.

ورد عبدالله بن زنان المتحدّث الرسمي باسم نادي النصر على تغريدة تصريح موسى :”نحترم اجتهادكم ونقدر مجهوداتكم للبحث عن كلمة من النجم العالمي أحمد موسى ولكن ..!”

“محاولاتكم غير المهنية في النقل لن تقلل من قيمة النصر، وما فعله من خلال تعاقده مع نجوم من فئة السوبر ستار”.

“النصر مستمر في العمل المهني المحترف، وأنتم استمروا فيما بدأتم”.

“النصر خلفه أمة من العشاق”.

وسجل أحمد موسى هدفًا رائعًا في أول مشاركة له مع نادي النصر أمام الجزيرة الإماراتي في كأس العرب.

ومع ارتفاع حدة غضب جماهير النصر، دشنت جماهير النادي حملة لـ”تبليك” حساب إذاعة يو إف إم، لاقت رواجًا كبيرًا على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية.

#تبليك_حساب_ufm

أكثر من وسيلة إعلامية تحدثت عن نفس التصريح

كل عام وانتم بخير ???????? pic.twitter.com/yXsoOFrOn2 — سطام الثقيل (@sattamalthqil) August 22, 2018

وغرد الإعلامي سلطان الثقيل مدافعًا عن يو إف إم :”أكثر من وسيلة إعلامية تحدثت عن التصريح نفسه”.

وغرد عساف الأصايل :”اذا تبغون الحملة تنجح لازم تعملون ابلاغ ادارة تويتر عن اساءة هذه القناة وهم راح يقفلون حسابها اذا كثرت البلاغات”.

وأنهت إدارة نادي النصر توقيع جميع الأطراف لإكمال إجراءات انتقال الدولي البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا لاعب نادي فنربخشة التركي، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات ضمن سلسلة تعاقدات قوية للغاية هذا الصيف.

وينظم نادي النصر مساء الجمعة حفلًا ضخمًا لتقديم صفقاته الجديدة التي تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.