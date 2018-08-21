أحمد موسى يتهم إدارة ليستر سيتي بدفعه للرحيل إلى نادي النصر السعودي

أكد النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر السعودي الجديد، أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن ليستر سيتي وكان يأمل في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن إدارة فريقه دفعته للرحيل.

وقال أحمد موسى في تصريحات للصحافة النيجيرية نشرتها ” صن “: “أردتُ البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه كان حلمي، لكن ماذا عليكَ أن تفعل حين يخبرونك أن عرضًا كبيرًا تم قبوله من أجلك؟” .

وأضاف المهاجم النيجيري:” عليك أن ترحل للمكان الذي سيستقبلونك فيه باحتفال.”

ودافع أحمد موسى عن نفسه في قضية رحيله من أجل المال وقال:” النقاشات دارت حول رحيلي من أجل المال، لكن لا أحد تحدَّث عن كون ليستر سيتي تخلى عني من أجل المال نفسه.”

وأضاف النجم النيجيري: “الانتقالات تتم في حالة واحدة وهي أن يتوافق الطرفان على الصفقة وهي حالتي.”