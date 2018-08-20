نادي النصر السعودي يوافق على إعارة حمد العقيلي ومحمد الشهراني (صورة)

قال نادي النصر السعودي إنه وافق على إعارة لاعبيه حمد العقيلي ومحمد الشهراني إلى ناديي المجزل وضمك، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال النادي السعودي في بيان على حسابه في موقع “تويتر”: “وافقت إدارة نادي النصر على إعارة اللاعب حمد العقيلي إلى نادي المجزل لمدة موسم واحد”.

وأضاف البيان “كما وافقت إدارة النادي على إعارة اللاعب محمد الشهراني إلى نادي ضمك لمدة موسم واحد، متمنيًا لهما التوفيق”.

يشار إلى أن النصر عزز صفوفه بالتعاقد مع البرازيلي جوليانو فيكتور، والنيجيري أحمد موسى، والمغربي نورالدين إمرابط، وبيتروس ماثيوس، وكريستيان راموس، وبراد جونز.