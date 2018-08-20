رسميًا.. نادي النصر السعودي يضم البرازيلي جوليانو فيكتور (صورة)

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين، رسميًا، تعاقده مع البرازيلي جوليانو فيكتور، بعقد يمتد لـ 3 مواسم، قادمًا من فنر بخشة التركي.

وكتب نادي النصر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: رسميًا.. أنهت إدارة نادي النصر مساء هذا اليوم توقيع جميع الأطراف لإكمال إجراءات انتقال الدولي البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا لاعب نادي فنربخشة التركي .. وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات”.

ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويستهل نادي النصر مشواره في الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019، يوم 30 أغسطس، عندما يحل ضيفًا على أحد.

وتغلب النصر 2/1 على الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية.

واحتل النصر المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي، بفارق 12 نقطة عن الهلال البطل.

يشار إلى أن النصر عزز صفوفه بالتعاقد مع النيجيري أحمد موسى، والمغربي نورالدين إمرابط، وبيتروس ماثيوس، وكريستيان راموس، وبراد جونز