تياغو نيفيز يتلقى عروضًا من أندية سعودية وخليجية

أقرّ اللاعب البرازيلي تياغو نيفيز، مهاجم نادي الهلال السعودي السابق، بتلقيه عروضًا من أندية سعودية وخليجية، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، دون أن يذكر أسماء الأندية.

ونقلت صحيفة “غلوبو سبورت” البرازيلية، عن لياندرو ليما وكيل أعمال نيفيز قوله إن موكله يملك عروضًا سعودية وخليجية وإن جميع الاحتمالات مطروحة، قبل إغلاق فترة الانتقالات.

كما نقلت الصحيفة عن نائب رئيس نادي كروزيرو، أنه رفض عرضًا من منطقة الخليج، لضم تياغو نيفيز، مقابل 3 ملايين يورو، مؤكدًا بأنه لن يفرّط في اللاعب بأقل من 9 ملايين.

وشارك تياغو نيفيز، البالغ من العمر 33 عامًا، مع كروزيرو في 34 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا.

ووفقًا لموقع “transfermarkt”، فإن نيفيز لعب للهلال 96 مباراة، سجل فيها 46 هدفًا وصنع 16.