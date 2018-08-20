في لفتة رائعة.. علي الحبسي حارس نادي الهلال يزور الطفل سعود العباد في المستشفى (تعرف على قصته)

في لفتة طيبة، قام العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة الطفل السعودي سعود العباد الذي يرقد بمستشفى نزوى في سلطنة عمان؛ نتيجة الحادث المأساوي الذي تعرضت له أسرته، الأسبوع الماضي.

ووفقًا للصور المتداولة، فقد قدم الحبسي كأس السوبر السعودي للطفل سعود، والتقط معه صورًا تذكارية، كما أهدى له قميصه الذي خاض به المباراة.

وكان الحبسي قد قدم شكره لإدارة النادي الأزرق، والتي سمحت له بأخذ الكأس والاحتفال به مع عائلته في عمان، خلال إجازة عيد الأضحى، التي منحها المدرب جيسوس للاعبين عقب تحقيقهم لقب السوبر أمام الاتحاد في العاصمة البريطانية لندن.

الامين علي الحبسي حارس #الهلال مصطحباً كأس السوبر لزيارة احد مشجعي الفريق سعود العبّاد الذي تعرضت عائلته السعودية لحادث شنيع راح ضحيته 7 اشخاص وفقد والديه واقاربه في عمان ويهديه قميصه في مبادرة انسانية رائعة ..

شكرا “علي” وستبقى خير سفير للزعماء ???? pic.twitter.com/6iH5Y2UQwW — حمد الصويلحي (@H_swilhy) August 20, 2018

حادث مأساوي

وكان عشرات العمانيين قاموا بزيارات منتظمة للطفل السعودي المقيم في قسم جراحة الأطفال بمستشفى نزوى بسلطنة عمان؛ إثر تعرضه لحادث سير فقد فيه والدته.

ووقع حادث مأساوي، الثلاثاء 14 أغسطس/آب، نتج عنه تعرض عائلة سعودية لحادث سير على الطريق الواصل بين محافظتي ظفار ومسقط؛ ما أسفر عن وفاة 7 مواطنين سعوديين وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم بواسطة الطيران العمودي العماني لتلقي العلاج في مستشفى نزوى المرجعي.

وكانت محطات تلفزيونية عمانية بثت صورًا تظهر جانبًا من الحادث المروع الذي وقع لأسرة الطفل سعود، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص بالإضافة لوالدته، إذ يبدو تصادم مركبتهم بشاحنة نقل كبيرة.

وأوضح نعيم العبدالرضا، ابن عم المتوفين، لقناة “العربية”، أن أقرباءه من أهالي الأحساء شرق السعودية، كانوا في رحلة عائلية تتكون من 13 شخصًا في سيارتين، وفوجئوا بشاحنة انحرفت عليهم في طريق ولاية هيما الواقعة في محافظة الوسطى، لتهشم السيارات الأولى التي كانت في المقدمة، حيث توفي رب الأسرة العم يوسف، بالإضافة إلى زوجته وابنه علي واثنتين من بناته، كما ذهب طفلان ضحية هذا الحادث الأليم.

ونشر أحد الشباب العمانيين قصة الطفل سعود عبر موقع “تويتر”؛ ما لاقى موجة تعاطف كبيرة من الجميع، حيث كشف أنه يشجع نادي الهلال ويحب ياسر القحطاني ورونالدو.

الطفل سعود العباد كان يشعر بالوحدة؛ بسبب غياب والديه عنه، فوالدته توفيت بالحادث ووالده منشغل في متابعة أمور نقل الجثمان وإجراءات الدفن، وهو دائم السؤال عن أهله، إلا أن من حوله يحاولون تسليته وطمأنته.