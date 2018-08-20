حارس السعودية كاد أن يسجل في مرماه أمام كوريا الشمالية بدورة الألعاب الآسيوية (شاهد)

كاد أمين بخاري، حارس مرمى منتخب السعودية الأولمبي، أن يتسبب بكارثة خلال مباراة الأخضر أمام كوريا الشمالية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورة الألعاب الآسيوية.

ولم ينجح الحارس في استلام كرة أعادها المدافع، ليعود وينقذها قبل أن تسكن مرماه مباشرة.

وخسرت السعودية أمام كوريا الشمالية بثلاثة أهداف دون رد.

وبات رصيد المنتخب السعودي 4 نقاط، وهو نفس رصيد إيران وميانمار وكوريا الشمالية.

وضمن الأخضر التأهل للدور التالي.