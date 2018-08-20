لعدم اقتناع المدرب به.. هل يرحل عمر خربين عن صفوف نادي الهلال السعودي؟

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، لا يفضل الإبقاء على السوري عمر خربين ضمن صفوف “الزعيم”، الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “المواطن” السعودية، يوم الاثنين، فإن خربين يعيش أسوأ أيامه مع الهلال، خاصة في ظل الأخبار المتداولة والمكثفة عن رغبة الهلال في التعاقد مع مهاجم أجنبي، وانخفاض آماله في البقاء لموسم ثالث.

وأوضحت أن السوري المُتوّج بأفضل لاعب آسيوي العام الماضي لا يحظى بإعجاب كامل من جيسوس، إذ تُشير المصادر إلى أن حظوظ بقاء الفنزويلي ريفاس تبدو كبيرة عطفاً على فترة الاستعداد، كما أن الدفع بريفاس أساسيًا في لقاء كاس السوبر الذي كسبه الهلال يُعدُّ مؤشرًا لمدى اقتناع جيسوس باستمرار الفنزويلي لموسم آخر جنبًا إلى جنب مع المهاجم القادم.

ولا يبدو قيد خربين في القائمة العربية لفريقه الهلال عائقًا يحول دون استبداله، إذ ستشهد الأدوار المقبلة فترة ثانية لقيد اللاعبين في حال تجاوز الهلال للأدوار الأولى.

ويمتلك الهلال حاليًا 8 محترفين أجانب، بينهم ريفاس والمغربي أشرف بن شرقي.

وكان خربين صاحب الـ24 عامًا انضم إلى صفوف نادي الهلال في شتاء 2017 قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بـ1.2 مليون يورو وبعد انتهاء إعارته قررت إدارة الزعيم شراء قيمة عقد اللاعب السوري من ناديه، في صفقة كلفت الهلال 5 ملايين يورو.

ولعب خربين برفقة النادي العاصمي خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي 16 مباراة، سجل فيها 7 أهداف، وصنع 5 أخرى، ويرتبط بعقد احترافي مع الهلال حتى صيف 2021.