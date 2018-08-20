هل يظهر البرازيلي جوليانو فيكتور في حفل تقديم أجانب نادي النصر السعودي؟

كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة نادي النصر السعودي لتقديم البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا إلى الإعلام والجماهير خلال حفل كبير ستقيمه لتقديم اللاعبين الأجانب الجدد، يوم الجمعة المقبل في الرياض.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” نقلًا عن مصادرها، فقد رجحت وصول جوليانو، صانع الألعاب والجناح صاحب الـ28 عامًا، إلى العاصمة السعودية خلال 48 ساعة للانضمام رسميًا إلى فريق النصر.

وقطع نادي النصر شوطًا طويلًا في مفاوضاته مع نادي فنربخشة التركي وذلك من أجل الظفر بعقد المحترف البرازيلي.

وأشارت تقارير إلى أنه من المنتظر الإعلان رسميًا عن إغلاق الصفقة بانتقال اللاعب للنصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وأن النادي التركي سوف يتسلم 10 ملايين يورو.

وكان مدرب الفريق التركي فنربخشة النجم الهولندي السابق فيليب كوكو، أعلن أخيرًا أن نجم الفريق جوليانو سوف يغادر الفريق بسبب عرض لا يمكن تجاهله بالنسبة للاعب.

وبدأ جوليانو مسيرته الاحترافية في نادي جيريمو البرازيلي قبل أن ينتقل موسم 2016 إلى نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي ومنه انتقل الموسم الماضي إلى فنربخشة التركي وقدم معه مستويات كبيرة جدًا، حيث استدعاه مدرب منتخب البرازيل تيتي في أكثر من مناسبة ولكن اللاعب البرازيلي لم ينجح في فرض نفسه في القائمة النهائية لكأس العالم التي أقيمت هذا الصيف في روسيا 2018.

النصر يسعى لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد بعد أن قام بضم النيجيري أحمد موسى وكريم الأحمدي بين أبرز صفقات الموسم الحالي.

العالمي برئاسة سعود آل سويلم قام بإبرام بعض الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ستجعله ينافس على لقب الدوري السعودي للمحترفين.