رسميًا.. تيسير الجاسم إلى نادي الوحدة السعودي (صورة)

أعلن نادي الوحدة السعودي، اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي تعاقده مع تيسير الجاسم، لاعب النادي الأهلي، لموسم واحد، بنظام الإعارة.

وكتب الوحدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”أنهت إدارة النادي التوقيع مع النجم الدولي تيسير الجاسم لمدة عام، قادمًا من الأهلي”.

وأعلن تيسير الجاسم سابقًا أنه يفضل مغادرة الأهلي الصيف الحالي لتقلّص فرصه في المشاركة في التشكيلة الأساسية، بعد زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 8 لاعبين.

وصعد الوحدة إلى دوري المحترفين السعودي بعد أن كان الدوري الماضي في دوري الدرجة الأولى.

وشارك تيسير الجاسم، البالغ من العمر 34 عامًا، مع السعودية في كأس العالم 2018 في روسيا، ولعب أمام روسيا وأوروغواي، علمًا بأنه يملك 133 مباراة مع السعودية، وسجل 19 هدفًا دوليًا.