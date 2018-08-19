قبل التعاقد معه.. نادي الهلال السعودي يكلف محاميًا لمتابعة خلاف موديست وناديه

كشفت تقارير صحافية عن أن نادي الهلال السعودي قام بتعيين محامٍ متخصص، لدراسة إمكانية التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، في ظل ما تردد عن فسخ اللاعب لتعاقده مع ناديه تيانغين الصيني.

وأشارت أنباء سابقة عن رفع موديست، قضية إلى فيفا، يطالب فيها ناديه، بسداد مبلغ 11 مليون دولار.

وتنتظر إدارة الهلال ثبوت سلامة موقف اللاعب، للتسريع من خطوات التعاقد معه، في ظل تفضيلها ضمه بصفته لاعبًا حرًا، إذ لن تضطر إلى دفع أموال إلى أي نادٍ.

وينافس الهلال على اللاعب الفرنسي، كل من لوكوموتيف الروسي، وجالطة سراي التركي، إضافة إلى نيس الفرنسي.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى الدوري الصيني في صيف 2017، بعد تألقه مع كولن الألماني.

ويمتلك اللاعب إمكانيات هجومية مميزة تجعله خيارًا رائعًا للفريق الهلالي، اللاعب طوله 187 سم ووزنه 84 كغم وهو من مواليد 4 – 4 – 1988.