تفاصيل صفقة انضمام البرازيلي جوليانو فيكتور إلى نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي النصر السعودي اقترب بقوة من الحصول على خدمات صانع الألعاب البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا، لاعب فناربخشة التركي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فإن إدارة النصر تقدَّمت بعرض إلى إدارة فناربخشة يبلغ 10 ملايين دولار لشراء البطاقة الدولية، فضلًا عن مرتب اللاعب السنوي.

وكان جوليانو سجل 14 هدفًا وصنع خمسة أهداف مع فناربخشة خلال الموسم الماضي، فيما كان أكثر تألقًا في الموسم قبل الماضي مع زينت الروسي، إذ هزَّ الشباك 17 مرة وصنع 13 هدفًا.

مع الاخبار التي تربط البرازيلي جوليانو بنادي #النصر السعودي اللاعب قام بمتابعة حسابات لاعبي #النصر برونو وبيتروس على وسائل التواصل الاجتماعية. pic.twitter.com/AElvHl3VuI — عبدالعزيز التميمي (@3zlilil) August 18, 2018

ووفقًا لما نشره جمهور نادي النصر على تويتر، فإن اللاعب قام بمتابعة حسابات لاعبي النصر برونو وبيتروس على وسائل التواصل الاجتماعية.

كما صرح فيليب كوكا، مدرب الفريق التركي، أن اللاعب بالفعل سيرحل عن الفريق، قائلًا: ” “لاعبون جدد سينضمون إلينا، وسيغادر -أيضًا- لاعبون من فريقنا، جوليانو سيغادر خلال أسبوع وقد تم فهم ذلك من قِبَل النادي واللاعب”.