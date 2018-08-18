إدواردو نجم نادي الهلال السعودي يقابل المعلق فارس عوض ويقلده بطريقة كوميدية (فيديو)

قابل كارلوس إدواردو، نجم نادي الهلال السعودي، الملعق الشهير فارس عوض، قبل تعليقه على مباراة السوبر السعودي، التي جمعت الزعيم مع الاتحاد، مساء السبت.

وظهر السوري عمر خربين، في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرحب بالمعلق الشهير قبل انطلاق المباراة، ويظهر أيضا في الفيديو إدواردو والذي فاجأ المعلق بترديد جملته الشهيرة “يارباه”، والتي يقولها دائما عند إهدار فرصة هدف محقق.

وعلق فارس عوض على مباراة الهلال والاتحاد، مساء السبت، واليت انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

اقسم بالله خفيف دم pic.twitter.com/EpUpsVhdOX — ناصر العتيبي (@iNaserHfc) August 18, 2018

وتوج الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم بعد فوزه على الاتحاد 2-1 في لندن في افتتاح مباريات الموسم الجديد اليوم السبت.

وتقدم الهلال، حامل لقب دوري المحترفين، بهدف القائد البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 35 بعدما استغل خطأ المدافع أحمد عسيري قائد الاتحاد في تشتيت تمريرة محمد البريك العرضية ليسدد مباشرة في مرمى عساف القرني حارس الاتحاد من مدى قريب.

وصنع إدواردو الهدف الثاني لزميله جلمين ريفاس في الدقيقة 62 بمهارة فائقة عندما أرسل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء ليراوغ المهاجم الفنزويلي القرني ويضع الكرة في الشباك.

وألغيت مواجهة الفريقين في البطولة الموسم الماضي وخسر الهلال اللقب في 2016 بركلات الترجيح أمام الأهلي بعد عام واحد من فوزه على النصر فيما خسر الاتحاد المواجهة السابقة في 2013 أمام الفتح.