جون تيري يثير جدلا في ستوديو السوبر السعودي.. تعرف على السبب‎

أثار عدم استعانة “القناة الرياضية السعودية”، الناقلة لمباراة السوبر السعودي الذي أقيم، اليوم السبت، بين الهلال والاتحاد في الاستوديو التحليلي الخاص بها بمترجم خاص للنجم العالمي جون تيري، نجم الكرة الانجليزية السابق، في غضب وسخط من الجمهور الذي تابع اللقاء.

وفي بداية الاستوديو التحليلي الذي أداره الإعلامي وليد الفراج، وصاحبه يوسف الثنيان، والنجم محمد نور، وأحمد حسام “ميدو”، لاعب ومدرب الزمالك المصري السابق، أشار الفراج إلى أنه سيكون هناك ترجمة خاصة للنجم الإنجليزي ولكن هذا لم يحدث، ليقوم ميدو بترجمة الأسئلة والأجوبة لتيري، في موقف اعتبره البعض “غير احترافي”.

Great studio #saudisupercup⚽️???????????????? @johnterry.26 A post shared by Ahmed Hossam (@ahmedhossammido) on Aug 18, 2018 at 1:48pm PDT

واختار تيري، لاعب الهلال كارلوس إدواردو رجل مباراة السوبر السعودي التي جمعت بين النمور والزعيم في لندن، اليوم السبت.

وقال جون تيري، خلال حديثه في الاستوديو التحليلي لمباراة الكلاسيكو: “كارلوس إدواردو كان اللاعب الأفضل في مباراة اليوم بكل تأكيد”.

وتابع حديثه: “لأول مرة أشاهد ‎الهلال، رأيته فريقًا كبيرًا ويلعب بشكل احترافي ومنظم جداً هجومياً ودفاعياً ينم عن شخصية فريق كبير”.

بالله اعتذر له على اللي صار في استيديو الخشبية جابوه بدون مترجم لا ويترجم له ميدو — A b d u l l α h ♡ (@abdul4S) August 18, 2018

وشدد: “لقد تفاجأت من المستوى الكبير الذي يقدمه الهلال، ذكرني أداؤهم بمستويات الدوري الإنجليزي الممتاز”.