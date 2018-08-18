للترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي.. عادل عزت يعلن استقالته رسميًا من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استقالته من رئاسة اتحاد كرة القدم السعودي، متقدمًا باعتذاره إن أخطأ أو قصر، قائلًا: “أشكر كل من عمل معي أكبر واحد لأصغر واحد”.

وقال عزت، اليوم السبت، على قناة الرياضية السعودية قبيل انطلاق مباراة السوبر السعودي: “تقدمت اليوم لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وللجمعية العمومية باستقالتي اعتبارًا من اليوم بعد لقاء السوبر، وهذا آخر نهائي سأحضره بصفتي رئيس اتحاد كرة القدم”.

وأضاف: “في الفترة اللي أشرفت على العمل قابلت دعمًا ماليًا ومعنويًا ومكرمات كبيرة من سمو ولي العهد، والأرضية خصبة جدًا، وعملت مع قامة كبيرة وهو المستشار تركي آل الشيخ، ولديه فكر وعمق وتفكير إستراتيجي ومنحني كل الثقة والدعم، وأرجو من الله نكون حققنا كل شيء، وأتمنى أن نكون عملنا أرضية خصبة وصلبة، وننتقل لمرحلة جديدة، والفضل لله وتركي”.

???? || فيديو حديث عادل عزت عن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم#KSA_SPORTS#السوبر_السعودي #الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/XJSekzcn70 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 18, 2018

ووشدد: “دعوت لمجلس إدارة وسيتولى نواف التمياط مهام المجلس لحين عقد جمعية عمومية، وفتح باب الترشح حسب لوائح الفيفا والنظام الأساسي”.

وأتم: “اللي يعمل مع تركي آل الشيخ يجري رافعًا رأسه، وأنا انتخبت مؤخرًا رئيسًا لاتحاد جنوب غرب آسيا، ومقره في مدينة جدة، وهي خطوة مهمة للتوجه المقبل، وبدعم كبير ومساندة وبتوجيه من تركي آل الشيخ سأبدأ في تحضير ملفي في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي في 2019”.