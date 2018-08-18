تشكيلة مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد

أعلن مدربا الاتحاد والهلال السعوديين تشكيلة الفريقين في مواجهة السوبر السعودي، التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم السبت، في لندن.

وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي: الحبسي، الشهراني، البليهي، بوتيا، البريك، كنو، عموري، سالم، كاريلو، إدواردو، ريفاس.

تشكيلة الاتحاد:

عساف القرني

حسن معاذ، أحمد عسيري، جورمان، تياغو ألفيس، جوناس دي سوزا.

كريم الأحمدي، كارلوس فيلانوفا، فهد المولد، وندرسون فيريرا.

روماينيو.

???? تشكيلة نادي #الاتحاد الرسمية الذي سيدخل بها دياز في لقاء #السوبر_السعودي. pic.twitter.com/ywMm3mU4PS — السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) August 18, 2018

ويشارك الهلال فى مباراة كأس السوبر باعتباره بطلًا للنسخة الأخيرة من مسابقة الدورى السعودي، بينما توج بطلًا للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن تسجل مباراة الهلال والاتحاد الظهور الاول للنجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” بقميص “الزعيم”، بعدما انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد قادمًا من العين الإماراتي.

كما تعد مباراة اليوم هى الأولى على الصعيد الرسمى للمدرب الارجنتيني رامون دياز مع نادي الاتحاد، بعدما سبق وأن تولى تدريب الهلال فى وقت سابق.

وقاد رامون دياز فريق الهلال في 65 مباراة بمختلف البطولات السعودية والاسيوية، فاز في 52 مباراة وخسر في 6 لقاءات بينما تعادل في 7 مباريات، وسجل لاعبو الهلال 126 هدفًا، فيما اهتزت شباك الفريق بـ 54 هدفًا، وحصد معه بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، والصعود لنهائي دوري أبطال آسيا 2017، فيما تمت إقالته من منصبه في فبراير الماضي عقب خسارته أمام فريق الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية من دورى أبطال آسيا.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يخوض فيها الهلال مباراة كأس السوبر، حيث فاز على النصر بهدف دون مقابل، ثم خسر أمام الأهلي بنتيجة 3 – 4 عبر ركلات الترجيح، وعلى الرغم من الغيابات التى يعاني منها الهلال في مباراة اليوم مثل نواف العابد وعبدالله عطيف وسلمان الفرج بداعي الإصابة، إلا أن الفريق بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية والتهديفية القادرين على قيادة الهلال لاعتلاء منصبة التتويج مثل الإماراتي “عموري”، والسوري عمر خريبين، والبرازيلي كارلوس إدواردو.

فى المقابل، يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز والحصول على بطولة كأس السوبر للمرة الاولى في تاريخه، وتدوين اسمه في سجل الفائزين مع الفتح والشباب والهلال والأهلي.

وحرصت إدارة الاتحاد على تدعيم صفوف الفريق بمجموعة مميزة من اللاعبين مثل المغربي كريم الأحمدي، وحسن معاذ ومنصور الحربي من أجل حصد الألقاب بداية من كأس السوبر.