توافد كبير من جماهير الهلال والاتحاد على ملعب مباراة السوبر السعودي (فيديو)

رصدت العديد من الفيديوهات وصول جمهوري نادي الاتحاد والهلال، قبل مباراتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب “لوفتس رود” بالعاصمة البريطانية لندن، لمتابعة كأس ولي العهد السعودي (السوبر) والتي تجمع الهلال مع اتحاد جدة.

واكتظت الجماهير على أبواب الدخول مرددين الأهازيج الرائعة قبل انطلاق المباراة.

ويدخل الهلال هذه المباراة بحثًا عن الريادة، وأن يكون أول من يتوج بهذه البطولة لمرتين، وأن يكون على قمة الفرق السعودية في عدد مرات التتويج، حيث لم يسبق وأن توج به فريق مرتين.

ويمتلك البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للهلال مجموعة بارزة من اللاعبين، في مقدمتهم السوري عمر خربين والبيروفي أندري كاريلو والمغربي أشرف بنشرقي والإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) وعبد الله المعيوف وعلي هادي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني.

على الجانب الآخر، يدخل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لاتحاد جدة المباراة، معتمدًا على مجموعة من العناصر المميزة للغاية، مثل فهد مساعد المولد وعبد العزيز العرياني والمغربي كريم الأحمدي والأسترالي ماثيو جورمان ومنصور الحربي.

جماهير #الهلال والاتحاد تنتظر فتح بوابات الملعب pic.twitter.com/yrHtxdGYeV — عبدالرحمن الشنيبر (@a_alshniber) August 18, 2018

ويبحث الاتحاد عن لقبه الأول في مسابقة السوبر السعودي لينضم للفرق الأربعة المتوجة من قبل بهذا اللقب، وسيكون الاعتماد الأكبر في هذه المباراة على الضغط القوي في جميع الخطوط لاستخلاص الكرة سريعًا وعدم ترك المساحات وفرصة السيطرة للمنافس.

أقيمت البطولة 4 مرات عام 2013 توج بها الفتح، و2014 وبطلها الشباب، و2015 حصدها الهلال، وآخر من صعد منصات التتويج كان أهلي جدة في 2016، ولم تُقم في 2017.

من جانبها، قدمت الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم السعودي، هدايا خاصة لسكان الحي الواقع فيه ملعب اللوفيتس رود، وللمارة في الشوارع المحيطة بالملعب الذي سيحتضن مواجهة السوبر السعودي.

وتم إرفاق بطاقة باللغة الإنجليزية كتب عليها: “باسم الجمهور السعودي نشكركم لاستضافتنا في مدينتكم الرائعة.. نآمل تقبل هذا الإهداء تقديرا لدعمكم واستصافتم”.