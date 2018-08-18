رسميًا.. البرازيلي جوناس متاح للمشاركة في مباراة الهلال والاتحاد بالسوبر السعودي (صورة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أحقية مشاركة اللاعب البرازيلي جوناس دي سوزا، مع ناديه الاتحاد أمام الهلال، اليوم السبت، في كأس السوبر السعودي.

وسبق أن منع الاتحاد السعودي مشاركة اللاعب في المباراة، بداعي تلقيه عقوبة إيقاف لمباراة واحدة مع فريقه السابق، ونقلت العقوبة مع انتقاله إلى الاتحاد.

وقال الاتحاد السعودي في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “يوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن لاعب نادي الاتحاد البرازيلي جوناس غوميز دي سوزا بات مؤهلًا للمشاركة في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، والتي ستجمع فريقه مع نظيره الهلال”.

وأوضح الاتحاد السعودي بأن قراره بأهلية اللاعب للمشاركة في المباراة جاء إثر تسلمه خطابًا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أمس الجمعة، يفيد بزوال أثر العقوبة المقررة عليه سابقًا بالإيقاف لمباراة واحدة، وذلك بناءً على قرار من المحكمة الرياضية العليا في البرازيل والتي قامت باستبدال العقوبة المنطوق بها ضد اللاعب بمبلغ مادي، إذ سدد اللاعب المبلغ.

وكما أشار الاتحاد السعودي إلى أنه تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن أهلية مشاركة جوناس، والذي أفاد بقانونية مشاركة اللاعب في المباراة بزوال أثر العقوبة السابقة.

ويلتقي الاتحاد منافسه الهلال في كأس السوبر السعودي، في العاصمة البريطانية لندن.