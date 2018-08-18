تردد قناة روتانا خليجية الناقلة لمباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد

يترقب متابعو الكرة السعودية افتتاح الموسم الجديد 2018/2019 بإقامة مباراة السوبر بين نادي الهلال ومنافسه الاتحاد على ملعب لوفتس رود في العاصمة البريطانية لندن.

وتبث مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي على قنوات MBC، وKSA Sports HD1، وروتانا خليجية.

وفيما يلي تردد قناة روتانا خليجية التي تبث المباراة:

النايل سات:

التردد: 11296 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب : أفقي 3/4.

عربسات (بدرسات):

التردد: 11843 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي 3/4.

عربسات (بدر سات) HD:

التردد: 10890 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي 3/4.

ويسعى الهلال إلى أول ألقاب الموسم تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي جورجي جيسوس، في حين يحلم الاتحاد بالعودة إلى منصات التتويج مع مدربه الجديد، الأرجنتيني رامون دياز، الذي أُقيل من تدريب الهلال الموسم الماضي.