موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في السوبر السعودي

يلاقي نادي الهلال منافسه الاتحاد في كأس السوبر السعودي، على ملعب لوفتس رود في العاصمة البريطانية لندن، والذي يتسع لـ 19100 مشجع في مباراة السوبر السعودي.

وتقام المباراة، اليوم السبت، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

ويشارك الهلال بصفته بطلًا للدوري الموسم الماضي، في حين يلعب الاتحاد بصفته بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وهذه أول مباراة في كأس السوبر السعودي بين الفريقين.

ويسعى الهلال إلى اللقب الثاني في البطولة بعد أن حقق اللقب العام الماضي، في حين لم يحقق الاتحاد اللقب من قبل.

ويستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي لموسم 2018/2019 يوم 31 من الشهر الحالي بمواجهة الفيحاء، وفي اليوم ذاته يبدأ الاتحاد مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الشباب.