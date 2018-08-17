نادي الهلال السعودي يفاضل بين لاعب برازيلي وآخر يوناني لشغل مركز المحور

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي عن أن مفاوضاتها لضم لاعب يجيد في مركز المحور قد اقتصرت على اليوناني آندرياس سامارايس والبرازيلي رودريغو دواردو.

وكانت تقارير صحفية برتغالية نقلتها صحيفة “Abola” قد نقلت عن نائب رئيس بنفيكا قوله إن اللاعب اليوناني ساماريس قد بات قريبًا من الرحيل عن ناديه باتجاه الدوري السعودي عبر بوابة الهلال.

الجدير ذكره أن اللاعب يبلغ من العمر 29 عامًا وينتهي تعاقده في يونيو من العام المقبل ويجيد كلاعب محور حيث ترغب إدارة النادي البرتغالي في إعارته فقط للهلال وليس بيعه علمًا بأن اللاعب كان قد انتقل للنادي البرتغالي في 2014 قادمًا من أولمبياكوس اليوناني.

والبرازيلي دواردو يبلغ من العمر 24 عامًا يلعب لصالح إنترناسيونال البرازيلي وتبلغ قيمته السوقية نحو 4 ملايين يورو وعقده مع النادي البرازيلي ينتهي منتصف العام 2020.