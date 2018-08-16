نادي الوصل الإماراتي يكشف حقيقة بيع المهاجم البرازيلي فابيو ليما (صور)

نفى نادي الوصل الإماراتي، اليوم الخميس، التقارير التي تحدثت عن بيع مهاجمه البرازيلي فابيو ليما في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وتكهنت وسائل إعلام سعودية أن فابيو ليما سينتقل في الأيام القليلة المقبلة إلى نادي النصر.

لكن الوصل الإماراتي نفى هذه التقارير، وكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: تؤكد شركة الوصل عدم صحة الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن موافقة النادي على انتقال فابيو ليما، وأن اللاعب باقٍ مع الفريق ولا نية على الإطلاق للاستغناء عن خدماته لأي فريق محلي أو أجنبي؛ كونه أحد ركائز الفريق الأساسية، وأن عقده ممتد مع النادي حتى العام 2022″.

وأضاف في تدوينة أخرى: “تهيب شركة الوصل لكرة القدم بالجميع تحري الدقة والصدق فيما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بالنادي والعاملين به في هذه الفترة الهامة، كما تؤكد الشركة على أن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن النادي وأخباره هو المتحدث الرسمي أو مكتب النادي الإعلامي أو رئيس مجلس الإدارة فقط”.

ويبلغ فابيو ليما من العمر 24 عامًا، وانتقل للوصل العام 2015، قادمًا من أتليتيكو غويانيينسي البرازيلي.

وسجل ليما 80 هدفًا وصنع 28 في 97 مباراة مع الوصل في بطولة الدوري الإماراتي.

تؤكد شركة #الوصل عدم صحة الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن موافقة النادي على انتقال فابيو ليما، وأن اللاعب باق مع الفريق ولا نية على الإطلاق للاستغناء عن خدماته لأي فريق محلي أو أجنبي كونه أحد ركائز الفريق الأساسية، وأن عقده ممتد مع النادي حتى عام 2022 pic.twitter.com/oIiZ4gJYGs — Al Wasl SC (@AlWaslSC) ١٦ أغسطس ٢٠١٨