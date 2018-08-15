النادي الأهلي السعودي يضم التشيلي باولو دياز لثلاثة مواسم ‎

نجح النادي الأهلي السعودي في الحصول على توقيع المدافع التشيلي باولو دياز مدافع سان لورينزو الأرجنتيني، وذلك لمدة ثلاثة مواسم.

ووافقت إدارة سان لورينزو على بيع باولو دياز للنادي الأهلي السعودي، حيث وصلت قيمة العرض 7 ملايين يورو، سيحصل منها نادي كولو كولو على مليون دولار.

ويعتبر باولو دياز من أبرز اللاعبين الذين يلعبون في مركز الظهير الأيمن، ولعب مع منتخب تشيلي في بطولة كأس العالم للقارات 2017.