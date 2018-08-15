تفاصيل شجار سعوديين وإيرانيين خلال مباراة كرة قدم بدورة الألعاب الآسيوية (صورة)

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، إن شجارًا لفظيًا وقع بين مشجعي المنتخب الإيراني الأولمبي لكرة القدم مع نظيره السعودي، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، بدورة الألعاب الآسيوية المقامة على استاد “ويباوا موكتي” في جاكرتا.

وقالت وكالة أنباء “نادي المراسلين” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إنه “في الدقيقة 25 من شوط المباراة الأول وقع شجار بين مشجعين إيرانيين وسعوديين بحضور السفير السعودي في جاكرتا ونظيره الإيراني ولي الله محمدي نصر آبادي، وأصغر رحيمي ممثل إيران ومنسقها في الألعاب الآسيوية في إندونيسيا”.

بدوره، قال هادي ساعي، للوكالة الرسمية “إيرنا”، إنه “حدث شجار بين مشجعين إيرانيين مع موظفي السفارة السعودية، بعدما رفض السعوديون السماح للبعثة الإيرانية بالحضور للمدرجات الخاصة بالسفير الإيراني والمرافقين معه في الخط الأول VIP”.

وأضاف ساعي: “كنا نحمل بطاقات خاصة للجلوس على المدارج المخصصة للسفير الإيراني، لكنه للأسف كان الدبلوماسيون السعوديون قد جلسوا على المقاعد المخصصة لنا، وطلبوا منا تقليص عددنا، ما دفع بعض المشجعين الإيرانيين للاحتكاك والشجار مع نظرائهم السعوديين”.

وتابع المسؤول في البعثة الإيرانية: “لم نتحدث مع السعوديين، لكننا تحدثنا مع مسؤولين إندونيسيين يتولون تنظيم بطولة الألعاب الآسيوية، عندما سُمح لنا بالجلوس على مقاعدنا المخصصة بعد إظهار البطاقة الخاصة للمنظمين، واضطر ممثلو المملكة العربية السعودية إلى الذهاب لمكان آخر”.