المنتخب السعودي الأولمبي يتعادل سلبيًا مع إيران في دورة الألعاب الآسيوية (فيديو)

بعد مباراة ماراثونية، تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الإيراني سلبيًا، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في مستهل مشوارهما في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.. على إستاد ويباوا موكتي.

وتضم المجموعة إلى جانب المنتخبين، ميانمار وكوريا الشمالية.

وكان المنتخب السعودي الأفضل على مدار الشوطين، وهدد مرمى إيران أكثر من مرة، آخرها في الثواني الأخيرة للمباراة، بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة اليمنى لتبتعد عن المرمى بشكل غريب.

دورة الالعاب الاسيوية تحت 23 سنة | ملخص مباراة : السعودية × ايران HD تعليق سوار الذهب مشاهدة ممتعة ❤️ pic.twitter.com/YRveHBxjqo — فـهـد F24 (@iF24HD) August 15, 2018

وكان يتطلع الأخضر الأولمبي لبدء البطولة بشكل مثالي، قبل أن يخوض مباراتيه المقبلتين في الـ17 والـ20 من الشهر الجاري.

وكان المنتخب الأولمبي تحضر للمنافسات الآسيوية عبر 4 مراحل، ختمها بمعسكر قصير في ماليزيا قبل أن ينتقل إلى جاكرتا لإجراء تدريباته الأخيرة، تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري.