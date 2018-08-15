رسميًا.. طيران الاتحاد راعيًا لنادي النصر السعودي (صورة)

وقع سعود السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، رسميًا، اليوم الأربعاء، عقد رعاية ناديه مع طيران الاتحاد في أبوظبي.

وأشارت قناة “العربية” عبر حسابها الرسمي على تويتر: نادي النصر السعودي والاتحاد للطيران يوقعان عقد رعاية ضخمًا.

نادي النصر السعودي والاتحاد للطيران يوقعان عقد رعاية ضخماً #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 15, 2018

وكشفت تقارير، يوم الإثنين، أن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق نهائي مع طيران الاتحاد على توقيع عقد رعاية، اعتبارًا من الموسم المقبل، على أن يقوم سعود آل سويلم، رئيس النادي، بتوقيع عقد الرعاية مع الشركة الإماراتية، خلال الساعات المقبلة.

وترأس آل سويلم، بعثة النصر المتواجدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي واجهت الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال.

وكان عبدالله الزنان، المتحدث الرسمي لنادي النصر، قد أشار في وقت سابق إلى وجود مفاوضات بين ناديه، وأربع شركات لاختيار إحداها وتوقيع عقد رعاية معها.