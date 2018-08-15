نادي أحد السعودي يقدم عرضًا رسميًا لضم البرازيلي ريبامار من بيراميدز

أعلن نادي أحد السعودي عن تقدمه بعرض رسمي لنادي بيراميدز المصري من أجل ضم اللاعب البرازيلي لوكاس ريبامار، والذي تألق بشدة في مباراة فريقه، أمس الثلاثاء، ضد طلائع الجيش في الجولة الثالثة للدوري المصري.

وقال أحد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “تقدم قبل قليل نادي أحد بطلب انتقال “البرازيلي لوكاس ريبامار، لاعب نادي الأهرام، وفي انتظار الرد الرسمي من قبل النادي الشقيق”.

تقدم قبل قليل نادي #أحد بطلب انتقال

"البرازيلي لوكاس" ريبامار لاعب نادي الأهرام وفي انتظار الرد الرسمي من قبل نادي الأهرام الشقيق . pic.twitter.com/wXDI3svobR — نادي أُحـد (@OHOD1936) August 14, 2018

ودخل اللاعب البرازيلي تاريخ مسابقة الدوري المصري، حيث بات ريبامار أول برازيلي يسجل هدفين في مباراة واحدة بالمسابقة.

وجاء الهدف الأول برأسية ريبامار من ركلة حرة في الدقيقة الـ 51.

وانتقل لوكاس إلى نادي الأهرام قادمًا من نادي أتليتيكو براناينزي، وتم التوقيع مع اللاعب على عقود انضمامه للفريق وأوضح النادي أنه من الصفقات المميزة.