تقارير.. MBC تعود لنقل مباريات الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن قناة MBC ستعود للنقل التلفزيوني في المسابقات السعودية هذا الموسم بعد أن توقفت في شهر فبراير الماضي.

وبحسب ما نقلت صحيفة “عاجل” من مصادرها الخاصة أنه سيتم الإعلان، بعد نهائي السوبر، عن اتفاقية شراكة بين قنوات MBC وشركة STC لإطلاق 8 قنوات باسم “دوري بلس”.

يذكر أن شركة الاتصالات السعودية STC أعلنت في مطلع أغسطس الحالي توقيعها اتفاقية مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية؛ وذلك لـ10 أعوام تبدأ بانطلاقة الموسم الجديد للعام 2019/2018، بمقابل سنوي 660 مليون ريال سعودي وبتمويل ذاتي من مصادر الشركة.

وأعلنت إدارة تطبيق “دوري بلس” الرياضي، اليوم الثلاثاء، أن مشاهدة جميع مسابقات كرة القدم السعودية ستكون متاحة مجانا عبر الأجهزة الذكية دون تأخير في البث، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عن مواصفات الباقة المجانية للتطبيق كانت مجرد عينة تم تقديمها للمتجر الإلكتروني، والتي لا تعكس حقيقة ما سيتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.