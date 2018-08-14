فارس عوض معلقًا على مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي (فيديو)

أعلن المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض، تعيينه رسميًا للتعليق على مباراة الهلال والاتحاد في كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل، والتي تجمع الفريقين في لندن.

ونشر الإعلامي الرياضي حماد الدوسري، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، برفقة عوض، يؤكد فيه تعليقه على اللقاء عبر قناة “الرياضية السعودية”.

فارس عوض سيعلق على مباراة السوبر السعودي بين #الهلال و #الاتحاد عبر القناة الرياضية السعودية ..@farisf9 pic.twitter.com/oVPlXZhN0B — حماد الدوسري (@HMMAD_ALDOSARI) August 14, 2018

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية STC، اليوم الثلاثاء، بث مباراة الهلال والاتحاد على كأس السوبر يوم السبت المقبل من خلال 4 محطات.

وكشفت الشركة عبر الحساب الرسمي “دوري بلس” على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” عن نقل تطبيق دوري بلس، و خدمة التلفزيون التفاعلي جوي TV، وقناة السعودية الرياضية، وقناة روتانا خليجية.

وأكدت الشركة أن هذه الخدمة تأتي احتفالًا بمناسبة انطلاقة الموسم الرياضي الكروي 2018-2019

وسيتواجه فريقا الهلال “بطل الدوري”، والاتحاد “بطل الكأس”، على كأس السوبر من هيئة الرياضة السبت المقبل في العاصمة البريطانية لندن.