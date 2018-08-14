بافيتيمبي غوميز على رادار نادي النصر السعودي

قال الإعلامي التركي مصطفى جوكسل، أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز لتعويض إخفاقه في ضم خوناس مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي. ويرغب النادي الأصفر في ضم لاعبَين أجنبَيين خلال الفترة المقبلة في مركز المهاجم الصريح وصانع الألعاب.

وغرّد جوكسل “النصر يرغب في ضم غوميز، ورغم ذلك اللاعب يرغب في البقاء باسطنبول”.

ويلعب غوميز لنادي غالاطا سراي. وسبق أن مثل سوانزي سيتي الإنجليزي.

وارتبط اسم غوميز أيضًا بنادي الهلال السعودي.

غوميز (32 عامًا) لعب 40 مباراة مع غالاطا سراي سجل 32 هدفًا كأعلى مستوى تهديفي له خلال مسيرته الكروية.

ولعب غوميز مع عدد من الأندية الأوروبية أشهرها ليون الفرنسي، والذي مثله من 2009 إلى 2014، خاض فيها 244 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 95 هدفًا.

ومثَّل غوميز -أيضًا- فريق سوانزي الإنجليزي لمدة موسمين (71 مباراة 17 هدفًا)، وفريق أولمبيك مرسيليا لمدة موسم واحد (34 مباراة 21 هدفًا)، قبل أن ينتقل لغالاطا سراي 2018 – 2017 .