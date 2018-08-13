أهداف مباراة النصر والجزيرة.. يحيى الشهري وأحمد موسى يسجلان للعالمي وخلفان مبارك لفخر أبوظبي (فيديو)

سجل يحيى الشهري هدفًا مبكرًا لفريقه النصر السعودي، في المباراة التي تجمعه مع الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

ووصلت الكرة إلى الشهري ليسددها قوية من على مشارف منطقة الجزاء، ويعلن تقدم النصر 1/0 في الدقيقة الرابعة.

وأدرك خلفان مبارك التعادل للجزيرة في الدقيقة 22 بعدما تابع تسديدة زميله علي مبخوت.

ونجح المهاجم النيجيري أحمد موسى في التقدم مجددًا لنادي النصر بهدف في الدقيقة 75.

وهذه أول مباراة رسمية بين النصر والجزيرة، علمًا أن مباراة الإياب تقام يوم 29 من الشهر المقبل، على استاد محمد بن زايد في الجزيرة.

خلفان مبارك يحرز هدف التعادل لنادي الجزيرة في شباك #النصر السعودي في الدقيقة 22

الجزيرة 1:1 النصر#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#الجزيرة_النصر pic.twitter.com/vCKPcyVZCV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٣ أغسطس ٢٠١٨