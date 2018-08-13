لعدم تحدثه العربية.. موقف طريف بين نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر ومشجعة في أبوظبي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفًا، صورته إحدى المشجعات في مدينة أبوظبي، للاعب نادي النصر السعودي، المحترف المغربي نور الدين أمرابط.

وتظهر المشجعة في الفيديو، وهي تحمل ابنتها في بهو فندق إقامة نادي النصر، وترحب باللاعب قائلة له “نورت أبوظبي”، لتظهر على اللاعب علامات الاستغراب، لتبادره بسؤال “أنت لا تتحدث العربية”، ليرد: “قليلًا”، لتعيد الترحيب به باللغة الإنجليزية، لينهي التصوير قائلًا: “شكرًا.. شكرًا”.

ههههههههههههههههههههه امرابط???????????????????? pic.twitter.com/8uUjc8pThb — الكرة المغربية و العالمية ???????? ???? (@TheMoroccanBall) August 13, 2018

ووصل فريق النصر السعودي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ظهر الأحد، استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي، مساء اليوم الإثنين.

ويحل النصر السعودي ضيفًا على نظيره الجزيرة الإماراتي، في ذهاب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية للأندية للموسم الحالي.

ويواجه النصر السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي في مباراة العودة بدور الـ32 من البطولة العربية للأندية، يوم 26 سبتمبر المقبل.

يذكر أن أمرابط انضم للنصر قادمًا من واتفورد الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات.