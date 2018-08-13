موعد مباراة نادي النصر ضد الجزيرة الإماراتي اليوم في البطولة العربية والقناة الناقلة

يصطدم نادي النصر السعودي، بنظيره الجزيرة الإماراتي، عصر اليوم الاثنين، على استاد محمد بن زايد بالإمارات في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.

ويأمل الفريقان في تحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة الإياب المقرر لها الـ29 من سبتمبر المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، والذي سيحدد الفريق الصاعد إلى دور الـ16 من البطولة.

وأقام الجزيرة معسكرًا تدريبيًا ناجحًا في هولندا كان بمثابة المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي الموضوع من قبل الجهاز الفني والإداري لمنافسات الموسم المقبل، وخاض 5 مباريات ودية قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

وعلى الجانب الآخر، فإن النصر أجرى تحضيراته لافتتاحية مباريات الموسم الجديد على مرحلتين بمعسكر في سويسرا وهولندا، إذ خاض آخر مباراة تحضيرية أمام بني ياس وفاز بخماسية نظيفة.

يدير المباراة طاقم تحكيم مصري مكون من محمد البنا حكم ساحة، ويعاونه أحمد توفيق وسمير جمال، وتم تعيين أحمد الغندور حكماً رابعاً، ويقيم الحكام السوداني صلاح الدين أحمد، فيما يراقب المباراة العماني سالم الصالحي.

الموعد والقناة الناقلة

وأعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، عن إذاعتها لذلك اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى HD، ويعلق عليها محمد الشامسي، وسوف يقام استوديو تحليلي كامل للمباراة، التي تنطلق في تمام الساعة الـ 4.30 عصرًا بتوقيت القاهرة، الـ5.30 بتوقيت السعودية.