البطولة العربية: مباراة الهلال ضد الشباب.. ماذا ينتظر “الزعيم” في الظهور الأول مع خيسوس؟

يبدأ نادي الهلال السعودي اليوم الأحد، عهد مدربه الجديد البرتغالي خورخي خيسوس بمواجهة نظيره الشباب العماني في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

يبدو الهلال في مواجهة ليست سهلة أمام الفريق العماني، خاصة أنه سيخوض الاختبار الأول مع مدربه خيسوس، وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالي:

التجربة الأولى

يخوض خيسوس التجربة الأولى خارج قارة أوروبا بعد مشوار طويل وحافل بالنجاحات مع الأندية التي عمل معها في الدوري البرتغالي الذي عمل به على مدار سنواته التدريبية التي وصلت إلى 28 عامًا.

وقاد خيسوس صاحب الـ64 عامًا أكبر أندية البرتغال وعلى رأسها سبورتنغ لشبونة وبنفيكا وسبورتنغ براغا ومورينينسي.. ويخوض الهلال السعودي أول مباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد.

صفقات الهلال

أبرم الهلال السعودي عدة صفقات لترميم صفوف الفريق الأزرق الباحث عن استعادة الأمجاد مع رئيس النادي سامي الجابر، أسطورة الفريق.

وتعاقد الهلال مع الإسباني ألبرتو بواتيا مدافع أولمبياكوس اليوناني والبيروفي أندري كاريلو جناح بنفيكا البرتغالي وعمر عبد الرحمن “عموري” صانع ألعاب العين الإماراتي على سبيل الإعارة.

أوراق الأزرق

يعتمد الهلال على أسلحته المعهودة في ظل غياب عموري لعدم قيده بالبطولة العربية.

ويراهن الهلال على نجمه سالم الدوسري العائد من تجربة مميزة مع فياريال الإسباني، بجانب أندري كاريلو والسوري عمر خربين وأحمد أشرف الفقي، في ظل غياب نواف العابد وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وعبد الملك الخيبري وعبد الله الحافظ لعدم الجاهزية.

وأكد عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن جماهير الهلال تنتظر الكثير من فريقها في الموسم الجديد بعد التعاقدات المميزة.

وأضاف: “ضربة البداية مهمة للغاية بالنسبة للفريق تحت قيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس، خاصة أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الموسم الجديد”.

طموح الشباب

يملك فريق الشباب العماني طموحًا كبيرًا رغم فارق الإمكانيات مع الهلال، وهو ما أكده مدربه العماني خالد العلوي الذي شدد على جاهزية لاعبيه لخوض المباراة.

ويعتمد الشباب على بعض المحترفين مثل البرازيلي فرناندو دوس سانتوس والسوري عمر جنبات وعمر المالكي وذاكر الخليلي.