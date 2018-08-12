موعد مباراة نادي الهلال والشباب العماني اليوم في البطولة العربية والقناة الناقلة

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره الشباب عمان، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة العربية، والذي من المقرر أن يقام على ملعب “استاد جامعة الملك سعود” بالرياض.

وأنهى الهلال تحضيراته للقاء الشباب العماني، أمس السبت، من خلال خوض الفريق لمرانٍ مغلق وشهد التدريب حالة عالية من الحماس.

وفي نفس السياق، تأكد غياب 5 لاعبين عن الهلال خلال المباراة وهم، سلمان الفرج، ونواف العابد، وعبدالله عطيف، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله الحافظ، بسبب عدم اكتمال جاهزيتهم الفنية.

وتعد مواجهة اليوم أولى مباريات الهلال الرسمية بعد فترة المعسكر الذي أُقيم في النمسا.

وستكون المباراة تحضيرًا أخيرًا قبل مواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي، السبت المقبل، في لندن.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في ملعب الفريق العماني بسلطنة عمان في شهر سبتمبر المقبل.

وحصلت قنوات أبوظبي الرياضية على النقل الحصري للبطولة عبر قناتيها أبو ظبي الرياضية HD1، وأبوظبي الرياضية HD 2 المفتوحتين، إذ تنطلق المباراة الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، والسابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويعلق عليها محمد الشامسي.

وتشهد البطولة هذا العام نظامًا جديدًا مختلفًا عن النظام المتبع العام الماضي، إذ لن تُلعب البطولة مجمعة، بل تستمر لموسم كامل.

وتُلعب أدوار البطولة العربية هذا العام بنظام الذهاب والإياب في كل المواجهات على أن يخرج المغلوب، فيما يكون النهائي مباراة واحدة تقام في المغرب في أبريل 2019.

يذكر أن فريق الترجي التونسي حقق لقب البطولة العربية لعام 2017 بعد فوزه على فريق الفيصلي الأردني بنتجية 3 أهداف لهدفين.