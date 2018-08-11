نادي النصر السعودي يفشل بضم البرازيلي جوناس 

كشف تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي فشلت بضم المهاجم البرازيلي جوناس أوليفيرا، لاعب بنفيكا البرتغالي، بعدما فضل اللاعب البقاء مع ناديه.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة النصر لم تقصّر في مفاوضاتها لضم اللاعب، وأنها عرضت مقابلًا ماديًا مغريًا للغاية، إلا أن رغبة اللاعب كانت البقاء مع ناديه البرتغالي.

يذكر أن عرض النصر كان يتضمن حصول اللاعب على 6 ملايين دولار سنويًا، مع تكفل النادي السعودي بالشرط الجزائي في عرض اللاعب مع ناديه.

وترددت أنباء عن دخول النادي السعودي في مفاوضات مع الوصل الإماراتي لأجل الحصول على خدمات لاعبه البرازيلي فابيو ليما، الذي احتل المركز الثالث في سباق الهدافين الموسم الماضي في الدوري الإماراتي.